Sonego batte Fritz e vola in finale del Sardegna Open! (Di sabato 10 aprile 2021) Terza finale nel circuito maggiore (dopo quella vinta ad Antalya e quella storica di Vienna) per Lorenzo Sonego che in due set batte un nervoso ma agguerrito Taylor Fritz. In finale aspetta il vincente dell’altra semifinale tra Djere e Basilashvili. Sonego spreca nel secondo ma chiude nel terzo Match molto intenso fin dai primi game, con tanti punti decisi ai vantaggi e continue palle break da una parte e dall’altra. Sonego ne ha a disposizione subito due, annullate da un Fritz che poi riesce ad annullarne altre tre nel corso del terzo game. Lorenzo, che a sua volta si salva per due volte secondo, riesce a trovare finalmente il vantaggio nel quinto game, quando alla sesta palla break del set toglie la battuta allo statunitense. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Terzanel circuito maggiore (dopo quella vinta ad Antalya e quella storica di Vienna) per Lorenzoche in due setun nervoso ma agguerrito Taylor. Inaspetta il vincente dell’altra semitra Djere e Basilashvili.spreca nel secondo ma chiude nel terzo Match molto intenso fin dai primi game, con tanti punti decisi ai vantaggi e continue palle break da una parte e dall’altra.ne ha a disposizione subito due, annullate da unche poi riesce ad annullarne altre tre nel corso del terzo game. Lorenzo, che a sua volta si salva per due volte secondo, riesce a trovare finalmente il vantaggio nel quinto game, quando alla sesta palla break del set toglie la battuta allo statunitense. ...

Advertising

Gazzetta_it : Tennis, Atp 250 Cagliari, #Sonego batte #Fritz: terza finale in carriera #SardegnaOpen - andrea_pecchia : FI NA LE !!! @lorenzo_sonego batte #Fritz al terzo e domani disputerà la sua prima finale #ATP su terra rossa.… - Mandrak11654875 : RT @Eurosport_IT: FINALEEEEEEEE! ???? Dopo una lunga battaglia, Lorenzo Sonego batte Fritz in tre set (6-4, 5-7, 6-1) e accede alla prima fi… - Eurosport_IT : FINALEEEEEEEE! ???? Dopo una lunga battaglia, Lorenzo Sonego batte Fritz in tre set (6-4, 5-7, 6-1) e accede alla pr… - GeorgeSpalluto : QUIZ pre partita: se Sonego batte Fritz diventa il 2° italiano a... -