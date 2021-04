Rugby, TOP10 2021: decise le quattro formazioni che si contenderanno lo Scudetto (Di sabato 10 aprile 2021) Il TOP10 di Rugby, massimo campionato italiano, che a fine stagione non dovrà prevedere retrocessioni, dopo la decisione di far ripartire soltanto in forma facoltativa il resto dell’attività nazionale, oggi, sabato 10 aprile, ha visto andare in scena la 16ma e terzultima giornata della stagione regolare. Con i risultati odierni, che vedono le vittorie delle prime quattro della classe, si chiude con due turni d’anticipo la corsa alle semifinali Scudetto: dopo Petrarca Padova e Rovigo, già aritmeticamente qualificate, ricevono oggi il conforto della matematica anche ValoRugby e Calvisano. Restano da determinare ora gli accoppiamenti della post season. Risultati XVI giornataFemi-CZ Rovigo v Sitav Rugby Lyons 73-6 (5-0) S.S. Lazio Rugby 1927 v Kawasaki Robot Calvisano ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Ildi, massimo campionato italiano, che a fine stagione non dovrà prevedere retrocessioni, dopo la decisione di far ripartire soltanto in forma facoltativa il resto dell’attività nazionale, oggi, sabato 10 aprile, ha visto andare in scena la 16ma e terzultima giornata della stagione regolare. Con i risultati odierni, che vedono le vittorie delle primedella classe, si chiude con due turni d’anticipo la corsa alle semifinali: dopo Petrarca Padova e Rovigo, già aritmeticamente qualificate, ricevono oggi il conforto della matematica anche Valoe Calvisano. Restano da determinare ora gli accoppiamenti della post season. Risultati XVI giornataFemi-CZ Rovigo v SitavLyons 73-6 (5-0) S.S. Lazio1927 v Kawasaki Robot Calvisano ...

Advertising

Rugbymeet : Mogliano sbatte contro Petrarca, nell'ultimo disperato tentativo di guadagnare i playoff. Viadana beffa Colorno all… - Tonnerson : RT @Rugbymeet: Nuove nomine nell'organigramma federale della FIR. Antonio Luisi e Giorgio Morelli Vicepresidenti, Giovanni Poggiali rappres… - ginugiola : RT @Rugbymeet: Sabato sarà una giornata storica per Clara e per tutto il movimento femminile #rugby @Coninews - Rugbymeet : Nuove nomine nell'organigramma federale della FIR. Antonio Luisi e Giorgio Morelli Vicepresidenti, Giovanni Poggial… - Rugbymeet : Ultime battute di regular season per il Top10. I veneti a caccia disperata di un posto nei playoff. #campionato… -