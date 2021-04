O del perché dovremmo fare attenzione ai risvolti sistemici quando parliamo di gastronomia

Leggi su linkiesta

(Di sabato 10 aprile 2021) In un ottimo articolo sull?eredità letteraria di Isaac Asimov, iconico e indimenticato autore di fantascienza che ha definito il genere nel Novecento, Vincenzo Latronico parla di come la sua riflessione sui robot (e sull?automazione, la tecnologia, l?intelligenza artificiale…) debba essere considerata alla luce dell?identità e degli sviluppi del capitalismo. Latronico racconta come Asimov fosse sostanzialmente un illuminista, e nella specifica fase storica in cui si è dipanata la sua opera nutrisse ampia fiducia nella positiva unione futura tra capitalismo e socialismo: «Confidava che la ragione, la mediazione, avrebbe portato alla soluzione di ogni conflitto. Confidava che capitalismo e socialismo si sarebbero diluiti e compenetrati e che le nazioni si sarebbero sciolte in una sorta di socialdemocrazia galattica; confidava che l’intelligenza artificiale sarebbe stata messa al servizio ...