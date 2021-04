“Nessun nesso causale tra trombosi e Johnson & Johnson “: lo dice FDA (Di sabato 10 aprile 2021) Ieri Ema ha annunciato una revisione sul vaccino Janssen di Johnson & Johnson per studiare eventi tromboembolici rari post vaccinazione ma precisando che “non è chiaro se esista un’associazione causale tra la vaccinazione con il vaccino Janssen e queste condizioni”. La Food and Drug Administration americana, come riporta Reuters, spiega di non aver trovato al momento alcun nesso causale “Nessun nesso nesso causale tra trombosi e Johnson & Johnson”: lo dice FDA “In questo momento non abbiamo trovato alcuna relazione causale con il vaccino e ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Ieri Ema ha annunciato una revisione sul vaccino Janssen diper studiare eventi tromboembolici rari post vaccinazione ma precisando che “non è chiaro se esista un’associazionetra la vaccinazione con il vaccino Janssen e queste condizioni”. La Food and Drug Administration americana, come riporta Reuters, spiega di non aver trovato al momento alcuntra”: loFDA “In questo momento non abbiamo trovato alcuna relazionecon il vaccino e ...

