Milan, Pioli: "Gara delicata, ci siamo complicati la vita con l'espulsione di Ibrahimovic"

Il Milan non molla e torna alla vittoria. I rossoneri battono il Parma, riscattando il passo falso interno contro la Sampdoria in casa. La formazione di Stefano Pioli si riporta a meno 8 dall'Inter capolista.

LE PAROLE DI Pioli

Il tecnico Stefano Pioli si sofferma sulla prestazione ai microfoni di Sky Sport: "Era una partita delicata. Non avevamo giocato da Milan contro la Sampdoria. E' stata una vittoria importante. Ci siamo complicati la partita, ma era importante vincere. Strano vederci vincere di più in trasferta: non essendoci tifosi, le partite sono simili sia in casa che fuori. Dobbiamo superare squadre difficili per raggiungere il nostro obiettivo:

