LIVE Vettori-Holland, MMA in DIRETTA: primo round all’insegna dell’equilibrio (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Guarda in streaming e in DIRETTA Marvin Vettori-Kevin Holland ora su DAZN Alza la postura Holland, ma Vettori continua a martellarlo! Siamo sempre in fase di lotta a terra! Fase favorevole a Vettori, che continua a tempestare di colpi l’americano, sempre “imprigionato” a terra. Vettori porta a terra Holland, ma l’americano afferra il collo dell’italiano. Fa malissimo Holland con un destro, seguito da un calcio al volto. Risponde Holland con il destro. Subito un destro di Vettori. INIZIA IL SECONDO round! TERMINA UN primo round EQUILIBRATO. A nostro avviso a favore di Marvin ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGuarda in streaming e inMarvin-Kevinora su DAZN Alza la postura, macontinua a martellarlo! Siamo sempre in fase di lotta a terra! Fase favorevole a, che continua a tempestare di colpi l’americano, sempre “imprigionato” a terra.porta a terra, ma l’americano afferra il collo dell’italiano. Fa malissimocon un destro, seguito da un calcio al volto. Rispondecon il destro. Subito un destro di. INIZIA IL SECONDO! TERMINA UNEQUILIBRATO. A nostro avviso a favore di Marvin ...

Advertising

HollywoodHittrz : Vettori by decision -130 live - meglio_pele : RT @DAZN_IT: È il grande momento ?? The Italian Dream fa il suo ingresso nell'ottagono: Vettori ?? Holland LIVE su #DAZN ?? - Fra_Valente_cek : RT @DAZN_IT: È il grande momento ?? The Italian Dream fa il suo ingresso nell'ottagono: Vettori ?? Holland LIVE su #DAZN ?? - DAZN_IT : È il grande momento ?? The Italian Dream fa il suo ingresso nell'ottagono: Vettori ?? Holland LIVE su #DAZN ??… - zazoomblog : LIVE Vettori-Holland MMA in DIRETTA: il main event scatterà intorno alle 23.30-24.00 - #Vettori-Holland #DIRETTA:… -