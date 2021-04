Juventus-Genoa, Zappacosta: “Aspetto il duello con Chiesa, ai bianconeri dico una cosa” (Di sabato 10 aprile 2021) Davide Zappacosta prepara il match contro la Juventus.Cobolli Gigli e il futuro di Dybala: “La Juventus lo tenga e costruisca intorno a lui”L'esterno di centrocampo del Genoa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport , dove ha detto la sua proprio sulla sfida con i bianconeri. La formazione rossoblu si trova in un grande stato di forma, complice l'arrivo a metà stagione di Davide Ballardini che ha finalmente trovato la quadra tecnica ad una squadra sembrata in difficoltà nella prima parte di stagione. Ecco le sue parole, legate al match contro la Vecchia Signora e al confronto con Federico Chiesa: "Non penso più al rigore non dato contro la Fiorentina; ho smaltito la rabbia e ora penso soltanto alla Juventus. Dovremo trasformare questa rabbia in carica agonistica ... Leggi su mediagol (Di sabato 10 aprile 2021) Davideprepara il match contro la.Cobolli Gigli e il futuro di Dybala: “Lalo tenga e costruisca intorno a lui”L'esterno di centrocampo delè intervenuto ai microfoni di Sky Sport , dove ha detto la sua proprio sulla sfida con i. La formazione rossoblu si trova in un grande stato di forma, complice l'arrivo a metà stagione di Davide Ballardini che ha finalmente trovato la quadra tecnica ad una squadra sembrata in difficoltà nella prima parte di stagione. Ecco le sue parole, legate al match contro la Vecchia Signora e al confronto con Federico: "Non penso più al rigore non dato contro la Fiorentina; ho smaltito la rabbia e ora penso soltanto alla. Dovremo trasformare questa rabbia in carica agonistica ...

