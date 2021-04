Inter, Barella assente col Cagliari ma col futuro già deciso (Di sabato 10 aprile 2021) Presente e futuro dell'Inter. Nicolò Barella, centrocampista sardo dei nerazzurri, si candida ad essere nuovo leader e bandiera del club di Milano. Arrivato dal Cagliari, il giovane talento si è preso subito la scena a San Siro conquistando mister, tifosi e anche la Nazionale di Roberto Mancini.Ecco perché, la dirigenza del club ha già deciso cosa fare di lui. Per Barella è pronto un ruolo da leader che potrebbe presto evidenziarsi con la fascia da capitano, ora al braccio di Samir Handanovic. L'Inter pensa a mettere in tasca lo scudetto in questa stagione, ma non appena la matematica sarà dalla sua parte, si andrà a pensare al futuro. Un futuro che vede proprio il giovane centrocampista sempre più nerazzurro. Adeguamento di contratto ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 aprile 2021) Presente edell'. Nicolò, centrocampista sardo dei nerazzurri, si candida ad essere nuovo leader e bandiera del club di Milano. Arrivato dal, il giovane talento si è preso subito la scena a San Siro conquistando mister, tifosi e anche la Nazionale di Roberto Mancini.Ecco perché, la dirigenza del club ha giàcosa fare di lui. Perè pronto un ruolo da leader che potrebbe presto evidenziarsi con la fascia da capitano, ora al braccio di Samir Handanovic. L'pensa a mettere in tasca lo scudetto in questa stagione, ma non appena la matematica sarà dalla sua parte, si andrà a pensare al. Unche vede proprio il giovane centrocampista sempre più nerazzurro. Adeguamento di contratto ...

