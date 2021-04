Incidente stradale a Calusco d’Adda: in ospedale mamma e bimba di 4 anni (Di sabato 10 aprile 2021) Incidente stradale in via Mille a Calusco d’Adda nel pomeriggio di sabato 10 aprile, alle 17.15, dove si sono scontrate due auto. Immediato l’intervento dei soccorsi con i Vigili del fuoco volontari di Madone, due autoambulanze e i carabinieri. Due feriti, una bambina 4 anni è stata ricoverata in ospedale per accertamenti insieme alla mamma. Secondo i medici intervenuti sul posto le due pazienti sono state ricoverate in codice giallo. Leggi su bergamonews (Di sabato 10 aprile 2021)in via Mille anel pomeriggio di sabato 10 aprile, alle 17.15, dove si sono scontrate due auto. Immediato l’intervento dei soccorsi con i Vigili del fuoco volontari di Madone, due autoambulanze e i carabinieri. Due feriti, una bambina 4è stata ricoverata inper accertamenti insieme alla. Secondo i medici intervenuti sul posto le due pazienti sono state ricoverate in codice giallo.

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale A Marina di Camerota il Palazzetto dello Sport sarà intitolato al compianto Federico Giuliani Il 9 luglio 2020 un 31enne ha perso la vita a Marina di Camerota in un tragico incidente stradale. Federico Giuliani non era solo un ragazzo onesto e sorridente con tutti ma un punto di riferimento per la comunità, da sempre impegnato nello sport e nel sociale. Preso atto che i ...

Celebrati alla Sacra Famiglia i funerali di Tonino Altana. L'esame dei rilievi stradali riprenderà lunedì Amici e colleghi di Tonino Altana, forestale, 60 anni, di Buddusò e residente a Olbia, morto in seguito alle ferite riportate nel tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 21:00 dell'8 aprile scorso, si sono uniti ai familiari per le esequie celebrate da don Andrea Raffatellu nelle chiesa della Sacra Famiglia. 'Ancora una volta ...

Muore in un incidente stradale il nonno del portiere Pierluigi Gollini il Resto del Carlino Concordia, scontro in strada: un ferito Concordia, scontro all’incrocio, un ferito. Sabato pomeriggio, attorno alle ore 17, c’è stato un incidente stradale in cui è rimasta ferita una persona, un 75enne di Concordia. L’uomo era alla guida ...

Un'auto scaraventa un ciclista in un fosso e scappa, un 49enne sbalzato fuori strada per diversi metri. Paura nell'Alto Garda Frontale auto-bici nell'Alto Garda, un 49enne è finito fuori strada. E' stato elitrasferito all'ospedale ... Sono in corso anche le indagini per risalire all'auto scappata dal luogo dell'incidente e ...

