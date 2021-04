Il mistero Nevio Scala | un grande allenatore | un vero innovatore dimenticato dal calcio italiano

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 10 aprile 2021) È veramente molto strano come, in un intero “sistema” come quello calcistico, nel quale si dispensano, a destra e manca, patenti e titoli di “”, “maestro della panchina”, “”, “professore”, “filosofo del”, etc, a qualsiasi tecnico che abbia raggiunto determinati risultati o che abbia regalato sprazzi di bel gioco, poi venga sistematicamente “sottostimato” e poco pubblicizzato uno degli allenatori più bravi, vincenti e preparati degli ultimi 40 anni:. Chissà perché il suo nome non risulta quasi mai nelle varie graduatorie degli allenatori più “quotati”, al fianco, ad esempio, di nomi come Trapattoni, Sacchi, Capello, Lippi, Ancelotti, Allegri, Conte, Sarri, Zeman, Spalletti, Mancini, etc. Persino Galeone, Scoglio, Ulivieri, Orrico e Maifredi ...