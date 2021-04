Il decreto Covid sblocca i concorsi pubblici (Di sabato 10 aprile 2021) Ecco cosa prevede, in materia di concorsi pubblici, il nuovo provvedimento approvato dal Cdm e in vigore dal 7 aprile Arrivano buone notizie dal governo, finalmente ripartiranno i concorsi pubblici e in nuove modalità, lo si legge proprio nel provvedimento approvato dal Cdm e in vigore dal 7 aprile. Si tratta di circa 110mila posti di lavoro pronti ad essere sbloccati con nuove procedure selettive e con l’utilizzo di strumenti di videoconferenza. “Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni” si legge nel testo del decreto, di seguito tutti i dettagli. Sblocco dei concorsi pubblici secondo il decreto ... Leggi su donnaglamour (Di sabato 10 aprile 2021) Ecco cosa prevede, in materia di, il nuovo provvedimento approvato dal Cdm e in vigore dal 7 aprile Arrivano buone notizie dal governo, finalmente ripartiranno ie in nuove modalità, lo si legge proprio nel provvedimento approvato dal Cdm e in vigore dal 7 aprile. Si tratta di circa 110mila posti di lavoro pronti ad essereti con nuove procedure selettive e con l’utilizzo di strumenti di videoconferenza. “Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza deibanditi dalle pubbliche amministrazioni” si legge nel testo del, di seguito tutti i dettagli. Sblocco deisecondo il...

