Icardi torna in Italia, l'Equipe conferma: "è testa a testa per l'argentino" (Di sabato 10 aprile 2021) Mauro Icardi è destinato a tornare in Italia, la conferma è arrivata anche da… l'Equipe. E' stata una stagione altalenante per l'argentino che ha dimostrato ancora una volta una certa confidenza con la zona gol, ma le prossime mosse del Psg potrebbero condizionarlo ulteriormente. Il club francese è alla ricerca di un altro acquisto top, un calciatore in grado di fare la differenza anche in Champions League, continuano a circolare voci di uno scambio con Dybala, ma l'intenzione è quella di regalarsi un attaccante ancora più importante. Le prossime settimane saranno già molto importanti. Il futuro di Mauro Icardi sarà di nuovo in Italia o in Premier League.

