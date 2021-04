Giornata Mondiale della Terra, un talk sulla sostenibilità a Milano (Di sabato 10 aprile 2021) Oggetto dell’evento del 22 aprile sarà l’importanza delle comunità e l’impegno del brand per ispirarle per creare un futuro più verde Milano – Un futuro più verde è un futuro migliore. Questo è il credo di Timberland, brand di abbigliamento, calzature e accessori che da anni è impegnato nello sviluppo di prodotti più sostenibili, comunità più forti e un mondo più verde. Tema principale del talk sono le comunità e l’importanza di queste nel poter cambiare il mondo. Infatti, l’impegno alla sostenibilità dei singoli è importante, ma solo attraverso una responsabilità collettiva è possibile avere degli effetti rilevanti, ottenibili grazie al coinvolgimento e al dialogo tra brand e comunità. Per fare la differenza, per ottenere un vero cambiamento, è necessario interagire con persone vere. Timberland dà la possibilità a queste persone di ... Leggi su lopinionista (Di sabato 10 aprile 2021) Oggetto dell’evento del 22 aprile sarà l’importanza delle comunità e l’impegno del brand per ispirarle per creare un futuro più verde– Un futuro più verde è un futuro migliore. Questo è il credo di Timberland, brand di abbigliamento, calzature e accessori che da anni è impegnato nello sviluppo di prodotti più sostenibili, comunità più forti e un mondo più verde. Tema principale delsono le comunità e l’importanza di queste nel poter cambiare il mondo. Infatti, l’impegno alladei singoli è importante, ma solo attraverso una responsabilità collettiva è possibile avere degli effetti rilevanti, ottenibili grazie al coinvolgimento e al dialogo tra brand e comunità. Per fare la differenza, per ottenere un vero cambiamento, è necessario interagire con persone vere. Timberland dà la possibilità a queste persone di ...

