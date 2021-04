Funerale Principe Filippo | fissata la data | la decisione di Harry e Meghan

(Di domenica 11 aprile 2021) E’ stataladeldel, come comunicato da Buckingham Palace. A far discutere, però, è ancora una volta la scelta diMarkle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : Il funerale del principe Filippo sarà celebrato sabato 17 aprile al castello di Windsor. Lo ha annunciato Buckingha… - TgLa7 : #GB Il principe Harry sarà al funerale del nonno Filippo, ma senza la moglie Meghan. Lo ha reso noto… - rtl1025 : ?? Il principe #Harry parteciperà al funerale del nonno, ma con lui non ci sarà la moglie #Meghan. Lo rende noto Buckingham Palace - Dorian221190 : RT @rtl1025: ?? Il principe #Harry parteciperà al funerale del nonno, ma con lui non ci sarà la moglie #Meghan. Lo rende noto Buckingham Pal… - gessygi1 : RT @TgLa7: #GB Il principe Harry sarà al funerale del nonno Filippo, ma senza la moglie Meghan. Lo ha reso noto #BuckinghamPalace https://t… -

...di tristezza" ad esaltare "il vasto contributo" alla nazione dele "la sua durevole eredità" per la monarchia e la nazione - ad invitare i sudditi a restare a casa. Visto che ilsi ...Il premier britannico Boris Johnson non parteciperà aldelFilippo per cedere il suo posto a un membro della famiglia reale, visto che in base alle norme anti - Covid solo 30 persone potranno partecipare. Lo ha reso noto Downing Street. .(ASI) Il funerale del principe 99 enne Filippo, deceduto ieri a causa di una seria patologia, sarà celebrato sabato prossimo al castello di Windsor dove è morto. Lo ha annunciato, ufficialmente in un ...I funerali saranno nella St George's Chapel al castello di Windsor. Il nipote sta rientrando dalla California, ma senza Meghan. Mancherà il premier Johnson: cede il posto a un reale ...