Esasperata dalla Dad, Alice, 14 anni, spegne il pc e scrive alla mamma: 'Esco a rilassarmi, non ce la faccio più' (Di sabato 10 aprile 2021) commenta Le lezioni in Dad per lei finivano alle 16 ma Alice, 14 anni, quel giorno alle 11:50 non ce l'ha fatta più. Ha spento il computer, è scoppiata in lacrime, ha scritto un biglietto alla mamma ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 aprile 2021) commenta Le lezioni in Dad per lei finivano alle 16 ma, 14, quel giorno alle 11:50 non ce l'ha fatta più. Ha spento il computer, è scoppiata in lacrime, ha scritto un biglietto...

Advertising

occhio_notizie : Esasperata dalla Dad, Alice, 14 anni, spegne il pc e scrive alla mamma - ElenaMarino17 : RT @Filomen30847137: #Montecitorio La politica NON può ignorare la protesta che nasce dalla disperazione,limitandosi a 'condannare gli att… - romatorino : RT @Filomen30847137: #Montecitorio La politica NON può ignorare la protesta che nasce dalla disperazione,limitandosi a 'condannare gli att… - bis4ra_ : Nessuno ma proprio nessuno. La mia prof di mate che esasperata per le verifiche del recupero, esce… - Tiropraticocom : @MT_Meli_ Brava ! Un governo incapace ........ gente esasperata dalla sua incapacità ...... e si lamentano pure ? M… -