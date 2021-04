Dove va Ronaldo? Lo decidono Mbappé e Icardi (Di sabato 10 aprile 2021) Intreccio di mercato tra Real Madrid, Psg e Juventus: il futuro di Cristiano Ronaldo dipende da quello di Mbappé (e Icardi) Vorrebbe restare a Torino ma ciò che pensa oggi non avrà valore domani. Può succedere di tutto e Cristiano Ronaldo, questo, lo sa bene. Il suo futuro è legato a quello di altri calciatori, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 10 aprile 2021) Intreccio di mercato tra Real Madrid, Psg e Juventus: il futuro di Cristianodipende da quello di(e) Vorrebbe restare a Torino ma ciò che pensa oggi non avrà valore domani. Può succedere di tutto e Cristiano, questo, lo sa bene. Il suo futuro è legato a quello di altri calciatori, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : Dove va #Ronaldo? Lo decidono #Mbappé e #Icardi ???? - infoitsport : Calciomercato Juventus: Ronaldo via ma niente Real, dove andrà - Give_Gifts22 : In una realtà non troppo distante dalla nostra noi siamo retrocessi e la Juve avrebbe vinto quest’anno la seconda C… - Boboj29 : @twFlavio51 Scade il contratto con Ronaldo , e' libero di andare dove vuole, o meglio, dove gli danno quello che ch… - juvandme : Ronaldo:segna nel suo modo classico che tanto ci ha fatto male in passato, ma oltre al gol mette in mostra una bell… -