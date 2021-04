Dal processo Cucchi a 'Protocollo Alfa' il primo libro dell'avvocato Perugini (Di sabato 10 aprile 2021) AGI - Due scienziati russi, due veri geni del male, creano in laboratorio un virus che può distruggere l'umanità. Un virus intelligente, capace di modificarsi non appena riesce a insinuarsi nella cellula umana sfuggendo così agli studi dei microbiologi. Esiste però una formula segreta in grado di annientare questo nemico invisibile. Ad ottenerla sarà l'avvocato Emilio Fornari, penalista di successo, chiave di volta di un thriller mozzafiato che si snoda tra Milano, Roma e Tripoli e ha sullo sfondo l'Intelligence italiana, la Cia e anche gli israeliani. "Protocollo Alfa", edito da BastogiLibri, è il giallo, in uscita in questi giorni (anche online), raccontato da un avvocato vero, Diego Perugini, che a Roma ha seguito tanti processi dall'ampio risalto mediatico: ultimo fra tutti, quello legato al ... Leggi su agi (Di sabato 10 aprile 2021) AGI - Due scienziati russi, due veri geni del male, creano in laboratorio un virus che può distruggere l'umanità. Un virus intelligente, capace di modificarsi non appena riesce a insinuarsi nella cellula umana sfuggendo così agli studi dei microbiologi. Esiste però una formula segreta in grado di annientare questo nemico invisibile. Ad ottenerla sarà l'Emilio Fornari, penalista di successo, chiave di volta di un thriller mozzafiato che si snoda tra Milano, Roma e Tripoli e ha sullo sfondo l'Intelligence italiana, la Cia e anche gli israeliani. "", edito da BastogiLibri, è il giallo, in uscita in questi giorni (anche online), raccontato da unvero, Diego, che a Roma ha seguito tanti processi dall'ampio risalto mediatico: ultimo fra tutti, quello legato al ...

