Corsi (Empoli): «Dionisi nel mirino del Napoli? Non voglio parlarne, non mi sembra rispettoso» (Di sabato 10 aprile 2021) Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il suo tecnico, Dionisi, è tra i nomi fatti per il futuro della panchina del Napoli. Quando gli hanno chiesto conto delle voci, Corsi ha risposto così: «Dionisi nel mirino del Napoli? Non voglio parlarne, se volete potete farlo voi quanto volete. Non mi sembra rispettoso. Per me rappresenta il presente e il futuro del mio club, non sto valutando le alternative. Non mi piacciono queste voci da Firenze o da Napoli e non è rispettoso neanche verso Gattuso». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 aprile 2021) Il presidente dell’, Fabrizio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il suo tecnico,, è tra i nomi fatti per il futuro della panchina del. Quando gli hanno chiesto conto delle voci,ha risposto così: «neldel? Non, se volete potete farlo voi quanto volete. Non mi. Per me rappresenta il presente e il futuro del mio club, non sto valutando le alternative. Non mi piacciono queste voci da Firenze o dae non èneanche verso Gattuso». L'articolo ilsta.

Ultime Notizie dalla rete : Corsi Empoli Empoli, Corsi: "Dionisi al Napoli? Non voglio parlarne, sarebbe irrispettoso anche verso Gattuso!" Napoli calcio - Fabrizio Corsi , presidente dell'Empoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli ...

