ATP Cagliari 2021: Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori si impongono nel torneo di doppio su Simone Bolelli e Andres Molteni (Di sabato 10 aprile 2021) Nell’attesa della finale del torneo di singolare di scena domani alle 13:00, in cui incontrerà il serbo Laslo Djere, Lorenzo Sonego si concede la gioia della vittoria nel torneo di doppio in coppia con Andrea Vavassori. Il duo piemontese sconfigge con il punteggio di 6-3 6-4 la coppia formata da Simone Bolelli e dall’argentino Andres Molteni. Per entrambi i vincitori si tratta della prima volta a livello ATP. L’incontro è durato un’ora e 15 minuti, ed ha visto la coppia vittoriosa tenere le mani sul match praticamente sempre, soprattutto sul servizio di Molteni, che non si rivela all’altezza degli altri tre nella giornata odierna. Nel primo set tre break consecutivi definiscono la ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Nell’attesa della finale deldi singolare di scena domani alle 13:00, in cui incontrerà il serbo Laslo Djere,si concede la gioia della vittoria neldiin coppia con. Il duo piemontese sconfigge con il punteggio di 6-3 6-4 la coppia formata dae dall’argentino. Per entrambi i vincitori si tratta della prima volta a livello ATP. L’incontro è durato un’ora e 15 minuti, ed ha visto la coppia vittoriosa tenere le mani sul match praticamente sempre, soprattutto sul servizio di, che non si rivela all’altezza degli altri tre nella giornata odierna. Nel primo set tre break consecutivi definiscono la ...

Advertising

c_appendino : Alle ATP Cagliari il torinese Lorenzo #Sonego batte l'americano Fritz e vola in finale. Grandissimo Lorenzo, Torin… - infoitsport : Quante posizioni guadagna Lorenzo Sonego nel ranking ATP? Top30 in classifica se vincerà la finale a Cagliari - infoitsport : ATP Cagliari, Laslo Djere supera agevolmente Nikoloz Basilashvili e raggiunge Lorenzo Sonego in finale - OA_Sport : ATP Cagliari 2021: Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori conquistano il titolo di doppio - CentotrentunoC : #SardegnaOpen ?? Giornata magica per Lorenzo #Sonego: il torinese conquista con Andrea Vavassori il titolo del dopp… -