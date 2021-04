Arrestato per furto in una casa di Dalmine, deve scontare anche un’altra condanna (Di sabato 10 aprile 2021) Nella nottata odierna tra giovedì e venerdì, i Carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno tratto in arresto un 31enne cittadino marocchino pregiudicato e senza fissa dimora resosi responsabile di furto in un’abitazione di Dalmine. Poco prima della mezzanotte, la Centrale Operativa del Comando Compagnia di Treviglio è stata allertata dai proprietari di un’abitazione di via Leoncavallo di Dalmine i quali avevano sorpreso l’uomo mentre frugava nel box di proprietà. Il nordafricano, vistosi scoperto, si era allontanato con una bicicletta e alcune valigette di attrezzi da lavoro asportati, venendo poi bloccato dai militari della Sezione Radiomobile in via Tasso grazie alla collaborazione di un agente dell’Istituto di Vigilanza ‘Sorveglianza Italiana’ in quel momento in sosta nella stessa via. L’uomo è stato quindi riconosciuto quale ... Leggi su bergamonews (Di sabato 10 aprile 2021) Nella nottata odierna tra giovedì e venerdì, i Carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno tratto in arresto un 31enne cittadino marocchino pregiudicato e senza fissa dimora resosi responsabile diin un’abitazione di. Poco prima della mezzanotte, la Centrale Operativa del Comando Compagnia di Treviglio è stata allertata dai proprietari di un’abitazione di via Leoncavallo dii quali avevano sorpreso l’uomo mentre frugava nel box di proprietà. Il nordafricano, vistosi scoperto, si era allontanato con una bicicletta e alcune valigette di attrezzi da lavoro asportati, venendo poi bloccato dai militari della Sezione Radiomobile in via Tasso grazie alla collaborazione di un agente dell’Istituto di Vigilanza ‘Sorveglianza Italiana’ in quel momento in sosta nella stessa via. L’uomo è stato quindi riconosciuto quale ...

