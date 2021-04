Amstel Gold Race 2021 in tv | data | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 10 aprile 2021) L’apre il Trittico delle Ardenne, che sarà poi completato da Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. La corsa è in programma domenica 18 aprile e torna a disputarsi a due anni di distanza dalla vittoria del 2019 di Mathieu Van der Poel (che non ci sarà questa volta), vista la cancellazione dell’edizione 2020 causa pandemia. L’è stata spesso favorevole ai nostri colori, con ben sette vittorie azzurre (siamo il terzo Paese nell’albo d’oro dopo Olanda e Belgio). Ma l’ultimo italiano a vincere è stato Enrico Gasparotto nel 2016. IL CALENDARIO COMPLETO DELLE CLASSICHE DEL NORD TV E– L’sarà trasmessa in ...