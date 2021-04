Alvaro Morata: chi è l’ex fidanzata Carla Barber Garcia, ecco cosa fa oggi (Di sabato 10 aprile 2021) Carla Barber Garcia viene incoronata miss Spagna nel 2015, adesso l’ex di Alvaro Morata lavora come chirurgo estetico nella sua clinica a Madrid. Carla Barber Garcia, chi è l’ex fidanzata di Alvaro Morata (PopSugarDa sempre la modella è stata bellissima, vanta una laurea in Medicina, nasce come top model originaria delle Canarie. Nel 2015 verrà incoronata miss Spagna per poi passare alla storia perché cominciò a bandire i modelli che “ non avevano cervello “. Dopo aver lasciato i panni da modella, oggi lavora come chirurgo estetico, viene molto apprezzata per il suo lavoro, la clinica si trova al numero 7 di Plaza Alonso Martìnez a ... Leggi su ck12 (Di sabato 10 aprile 2021)viene incoronata miss Spagna nel 2015, adessodilavora come chirurgo estetico nella sua clinica a Madrid., chi èdi(PopSugarDa sempre la modella è stata bellissima, vanta una laurea in Medicina, nasce come top model originaria delle Canarie. Nel 2015 verrà incoronata miss Spagna per poi passare alla storia perché cominciò a bandire i modelli che “ non avevano cervello “. Dopo aver lasciato i panni da modella,lavora come chirurgo estetico, viene molto apprezzata per il suo lavoro, la clinica si trova al numero 7 di Plaza Alonso Martìnez a ...

