Alice Campello | «Con Alvaro Morata vorremmo altri due figli»

(Di sabato 10 aprile 2021) Edoardo, il suo terzo figlio, è nato a settembre, ma il sogno di Alice Campello di allargare la famiglia con il marito Alvaro Morata non si ferma qui: «Mi piacerebbe averne altri due, ma fra un po’ di tempo perché ora voglio godermi questi tre. Poi, quando sarà il momento, vorrei una femminuccia e sono sicura che arriverà» racconta Campello ospite di Verissimo, ripercorrendo le tappe più importanti della sua storia d’amore con l’attaccante della Juventus che, del loro primo incontro, ricorda: «È stato un colpo di fulmine per me. Lei all’inizio non mi calcolava, poi grazie ad alcuni amici in comune ci siamo incontrati e già durante la prima cena le ho detto che sarebbe diventata mia moglie».