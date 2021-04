Week end tra forti venti e pioggia | nuovo calo di temperatura

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma - La perturbazione si anticiperà con un intenso richiamo disciroccali che agiteranno i bacini soprattutto settentrionali e occidentali, poi transiterà su buona parte della Penisola accompagnandosi a piogge, temporali e undelle temperature che sarà più avvertito sulle regioni del Nord. Non sarà gelo ma sarà comunque freddo per il periodo. METEO SABATO - Nord: nuvolosità diffusa fin dal mattino al Nordovest con piogge a carattere sparso e nevicate sulle Alpi dai 900-1300m, nuvolosità in parziale aumento anche sul resto dei settori entro il pomeriggio con fenomeni su Emilia occidentale e Triveneto entro sera. Centro: Nuvoloso sulle regioni tirreniche con piogge sparse sulla Toscana in intensificazione nella seconda parte della giornata e in tendenza sul Lazio soprattutto dal pomeriggio. Nubi in aumento altrove con ...