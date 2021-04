Violenza in famiglia, il sacerdote che invita a non denunciare (Di venerdì 9 aprile 2021) Anche se il marito è violento, non è il caso di denunciare. «Tra marito e moglie… può capitare»: lo scrive, in un commento su Facebook, padre Michele Antonio Crociata di Castellammare del Golfo, provincia di Trapani, rispondendo al post di un giornalista che, invece, incoraggia a rivolgersi al numero telefonico di emergenza 1522, alla polizia o ai carabinieri al primo episodio di violenza. «Esiste anche il grande valore del perdono vicendevole, della tolleranza, dell’amore per i figli, della consapevolezza di essere, nonostante tutto, un cuor solo e un’anima sola», aggiunge il sacerdote. «Può capitare, dunque. Non bisogna, però, mai esagerare, comunque. La perfezione su questa terra non esiste. Anche le mogli, del resto, talvolta mancano nei confronti dei mariti e… ciò non significa affatto…». Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 aprile 2021) Anche se il marito è violento, non è il caso di denunciare. «Tra marito e moglie… può capitare»: lo scrive, in un commento su Facebook, padre Michele Antonio Crociata di Castellammare del Golfo, provincia di Trapani, rispondendo al post di un giornalista che, invece, incoraggia a rivolgersi al numero telefonico di emergenza 1522, alla polizia o ai carabinieri al primo episodio di violenza. «Esiste anche il grande valore del perdono vicendevole, della tolleranza, dell’amore per i figli, della consapevolezza di essere, nonostante tutto, un cuor solo e un’anima sola», aggiunge il sacerdote. «Può capitare, dunque. Non bisogna, però, mai esagerare, comunque. La perfezione su questa terra non esiste. Anche le mogli, del resto, talvolta mancano nei confronti dei mariti e… ciò non significa affatto…».

