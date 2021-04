Vi racconto ‘Molto a sud di Stoccolma’: un libro diverso, che non strizza l’occhio al lettore (Di venerdì 9 aprile 2021) Un libro diverso. Che non strizza l’occhio al lettore, quindi coraggioso. Si intitola Molto a sud di Stoccolma, lo ha scritto Alessio Schiavo (nato a Oleggio 40 anni fa, al suo primo libro) e lo ha pubblicato Fernandel, casa editrice sempre attenta nel proporre libri di qualità ma particolari, ora nella trama e ancor più nella forma. L’incipit del libro Ti prego di non piangere. Di smettere, nel caso tu abbia iniziato. Di regolarizzare il tuo respiro. Avevo pensato di esordire semplicemente con Calmati, salvo realizzare che sarebbe risultato pretenzioso, controproducente, o persino sarcastico: calma, nella tua situazione, non puoi esserlo. Ho quindi deciso di pregarti almeno di sembrarlo… Forse risulta sarcastico questo mio secondo paragrafo. Rimedierò con il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Un. Che nonal, quindi coraggioso. Si intitola Molto a sud di Stoccolma, lo ha scritto Alessio Schiavo (nato a Oleggio 40 anni fa, al suo primo) e lo ha pubblicato Fernandel, casa editrice sempre attenta nel proporre libri di qualità ma particolari, ora nella trama e ancor più nella forma. L’incipit delTi prego di non piangere. Di smettere, nel caso tu abbia iniziato. Di regolarizzare il tuo respiro. Avevo pensato di esordire semplicemente con Calmati, salvo realizzare che sarebbe risultato pretenzioso, controproducente, o persino sarcastico: calma, nella tua situazione, non puoi esserlo. Ho quindi deciso di pregarti almeno di sembrarlo… Forse risulta sarcastico questo mio secondo paragrafo. Rimedierò con il ...

ilfattoblog : Vi racconto ‘Molto a sud di Stoccolma’: un libro diverso, che non strizza l’occhio al lettore - PattyPatt58 : RT @Sanremo_2021: Recensione #Buonanotte @Carone_Official Tutti abbiamo delle paure e sfuggire non è sempre facile Un racconto questo molt… - florindacampan1 : RT @Sanremo_2021: Recensione #Buonanotte @Carone_Official Tutti abbiamo delle paure e sfuggire non è sempre facile Un racconto questo molt… - Prisck86 : RT @Sanremo_2021: Recensione #Buonanotte @Carone_Official Tutti abbiamo delle paure e sfuggire non è sempre facile Un racconto questo molt… - Carone_Official : RT @Sanremo_2021: Recensione #Buonanotte @Carone_Official Tutti abbiamo delle paure e sfuggire non è sempre facile Un racconto questo molt… -

Ultime Notizie dalla rete : racconto ‘Molto Giulio Basoccu è il «Re del bisturi»: «Ora vi racconto la mia vita» Corriere della Sera