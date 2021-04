Vaccini, la campagna del generale Figliuolo è già un flop: cosa rivelano i dati (Di venerdì 9 aprile 2021) A guardare i numeri della campagna vaccinale targata generale Figliuolo non c’è da stare così tranquilli. E i numeri sono una cosa oggettiva, non vanno dove tira il vento. Diventato commissario straordinario per l’emergenza sotto il governo di Mario Draghi, dopo il flop di Domenico Arcuri, il generale Figliuolo aveva promesso il tanto atteso cambio di marcia. E invece… Gli ultimi dati disponibili sul sito del governo, aggiornati alle ore 15.31 del 6 aprile 2021, e ripresi da una lunga analisi di BusinessInsider, segnalano per l’Italia un totale di 11.252.066 somministrazioni, per 3.481.428 persone vaccinate. La differenza tra i due numeri è dovuta al fatto che tutti e tre i Vaccini oggi disponibili in Italia, e quindi Pfizer-Biontech, ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 9 aprile 2021) A guardare i numeri dellavaccinale targatanon c’è da stare così tranquilli. E i numeri sono unaoggettiva, non vanno dove tira il vento. Diventato commissario straordinario per l’emergenza sotto il governo di Mario Draghi, dopo ildi Domenico Arcuri, ilaveva promesso il tanto atteso cambio di marcia. E invece… Gli ultimidisponibili sul sito del governo, aggiornati alle ore 15.31 del 6 aprile 2021, e ripresi da una lunga analisi di BusinessInsider, segnalano per l’Italia un totale di 11.252.066 somministrazioni, per 3.481.428 persone vaccinate. La differenza tra i due numeri è dovuta al fatto che tutti e tre ioggi disponibili in Italia, e quindi Pfizer-Biontech, ...

Advertising

fattoquotidiano : #Vaccini: Draghi se la prende con i 'giovani' che saltano la fila. Ma non c'era il piano Figliuolo? Sul Fatto di do… - Confindustria : Con la firma del protocollo per le vaccinazioni in azienda, le imprese potranno contribuire concretamente e in sicu… - riotta : Il pasticcio che regioni italiane han compiuto senza un piano nazionale condiviso #COVID19 , gli stati replicano o… - Cristin82074935 : Draghi rassicura un paese stremato e prova a frenare le pressioni per riaprire - PaolaMessina19 : RT @parpinellivo: #Vaccini, la precedenza ai #disabili a volte è solo sulla carta. La #dittaturasanitaria non può interferire nella organiz… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini campagna Guardiamoci allo specchio, please! ... la vicenda dei vaccini " assenza di trasparenza, contrattualistica dilettantisticamente concepita ... Tanto più che, da noi o da noi più che altrove, la campagna vaccinale procede con la lentezza e la ...

Covid - 19, da domani vaccinazioni al Pala BCC di Vasto La capacità produttiva è di 720 vaccini al giorno per Vasto e 360 per San Salvo . Le vaccinazioni ...saranno già schierati in forze in questo week - end per dare un'importante spinta alla campagna ...

Cambia campagna vaccini Italia, rischio rallentamento - Sanità Agenzia ANSA AstraZeneca si ferma ancora per gli under60 "Vaccini sospesi a insegnanti e caregiver" Da qui il consiglio di non somministrare AstraZeneca a chi è al di sotto dell’età in questione, compiendo un passo che di fatto complica parecchio le prossime fasi della campagna vaccinale. E così ...

Un nuovo caso di coronavirus a Nulvi, oltre 12 i positivi a Illorai Sono ora due i casi di coronavirus a Nulvi. Un altro cittadino è risultato positivo. "Altri sono in attesa di esito - ha dichiarato il sindaco, Antonello Cubaiu -. L'invito è sempre improntato al mass ...

... la vicenda dei" assenza di trasparenza, contrattualistica dilettantisticamente concepita ... Tanto più che, da noi o da noi più che altrove, lavaccinale procede con la lentezza e la ...La capacità produttiva è di 720al giorno per Vasto e 360 per San Salvo . Le vaccinazioni ...saranno già schierati in forze in questo week - end per dare un'importante spinta alla...Da qui il consiglio di non somministrare AstraZeneca a chi è al di sotto dell’età in questione, compiendo un passo che di fatto complica parecchio le prossime fasi della campagna vaccinale. E così ...Sono ora due i casi di coronavirus a Nulvi. Un altro cittadino è risultato positivo. "Altri sono in attesa di esito - ha dichiarato il sindaco, Antonello Cubaiu -. L'invito è sempre improntato al mass ...