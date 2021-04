Turchia contro Draghi su Erdogan “dittatore” | diplomazia a lavoro

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il giorno dopo le parole di Mariosul presidente turcoe la dura reazione di Ankara, da Palazzo Chigi e dal governo italiano non arrivano posizioni ufficiali sul caso.ha passato la giornata nel suo ufficio e il contrasto con lanon è stato, secondo quanto si apprende, tra i temi della suo agenda. "Non ci sono novità, la questione è seguita per via diplomatica", spiegano fonti dell'esecutivo.ieri sera, in conferenza stampa, aveva commentato l'episodio della sedia negata alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nell'incon, dicendo di essersi "dispiaciuto moltissimo per l'umiliazione" e aggiungendo che "con questi dittatori, di cui però si ha bisogno per collaborare, uno deve essere franco ...