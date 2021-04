Terra dei fuochi | nuovamente in crescita i roghi

Leggi su ck12

(Di venerdì 9 aprile 2021) Non ha pace la “dei” già martoriata per decenni e la popolazione vittima dei criminali. La camorra continua ad avvelenare e non fa sconti, crescono. NAPLES, ITALY – NOVEMBER 19: Rubbish is pile up in Corso Vittorio Emanuele with Vesuvius towering above on November 19, 2010 in Naples, Italy. Around 2,000 tons of trush has piled up in various parts of the city. There have been violent confrontations in the past two weeks between police and residents of Terzigno, near Naples, who are demanding the closure of one open-air dump and have rejected a plan to open a second. (Photo by Franco Origlia/Getty Images)Impennala pratica delle organizzazioni criminali dello smaltimento https://www.noecomafia.it/, soprattutto nel mese di marzo. Di conseguenza aumentano anche i ...