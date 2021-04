' Roma su Ferreira | capo scouting del Benfica'

Advertising

AnsaRomaLazio : La Roma punta sul capo scouting del Benfica. A Bola: Pinto lavora per convincere Pedro Ferreira a spostarsi #ANSA - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #Roma, nel mirino il capo scouting del Benfica Pedro #Ferreira - FdR__85 : RT @sportface2016: #Roma, nel mirino il capo scouting del Benfica Pedro #Ferreira - sportface2016 : #Roma, nel mirino il capo scouting del Benfica Pedro #Ferreira - romanewseu : Dal Portogallo: Roma su #Ferreira, chief scout del #Benfica #ASRoma #RomanewsEU -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ferreira

Corriere dello Sport.it

.... Al centro del dibattito, però, non c'è l' impresa dei giallorossi alla Johan Cruijff ArenA , bensì le voci di mercato secondo cui i giallorossi avrebbero puntato i riflettori su Pedro,...Si parla dellaanche sui giornali portoghesi, ma non per l'impresa confezionata ieri sera sul terreno della ...'A Bola' si legge che il club giallorosso punta per il futuro su Pedro, ...Roma, nel mirino Pedro Ferreira: secondo il quotidiano portoghese "A Bola", Pinto sarebbe al lavoro per convincere il capo scouting del Benfica.Si parla della Roma anche sui giornali portoghesi, ma non per l'impresa confezionata ieri sera sul terreno della Johan Cruijff Arena in Europa League contro l'Ajax di Amsterdam. (ANSA) ...