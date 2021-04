Ordinanza Figliuolo, priorità vaccini a over 80 e persone fragili (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Firmata l’Ordinanza del Commissario straordinario Francesco Figliuolo, coordinata con il Ministero della Salute, che dispone per i vaccini priorità agli over 80 e alle persone fragili.L’Ordinanza, si legge nel testo, risponde all’esigenza “di dovere procedere con la massima celerità a vaccinare coloro i quali, dalle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, risultano più vulnerabili qualora infettati dal virus Sars-CoV-2”, e dispone che “in linea con il Piano nazionale del ministero della Salute approvato con decreto del 12 marzo 2021, la vaccinazione rispetta il seguente ordine di priorità: persone di età superiore agli 80 anni; persone con elevata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Firmata l’del Commissario straordinario Francesco, coordinata con il Ministero della Salute, che dispone per iagli80 e alle.L’, si legge nel testo, risponde all’esigenza “di de procedere con la massima celerità a vaccinare coloro i quali, dalle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, risultano più vulnerabili qualora infettati dal virus Sars-CoV-2”, e dispone che “in linea con il Piano nazionale del ministero della Salute approvato con decreto del 12 marzo 2021, la vaccinazione rispetta il seguente ordine didi età superiore agli 80 anni;con elevata ...

