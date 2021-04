Lo studio dei CDC: "Il rischio di contagio Covid da superfici è solo di 1 su 10 mila" (Di venerdì 9 aprile 2021) Il rischio di contagio da superfici? “solo di 1 su 10 mila”: è questo il dato emerso da nuovo report dei Centers for Disease and Control Prevention (CDC) statunitensi. Il rapporto ribadisce che la principale modalità con cui si verifica il contagio da Sars-CoV-2 è attraverso l’esposizione a goccioline respiratorie, chiamate anche droplet. Le evidenze di un basso rischio di contagio attraverso le superfici erano già emerse da uno studio pubblicato su Nature nel mese di febbraio: il virus, sottolineava la ricerca, viene trasmesso prevalentemente attraverso l’aria “da persone che parlano ed emettono goccioline e piccole particelle chiamate aerosol”. Il report dei CDC approfondisce e fa chiarezza sul tema, dando ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Ildida? “di 1 su 10”: è questo il dato emerso da nuovo report dei Centers for Disease and Control Prevention (CDC) statunitensi. Il rapporto ribadisce che la principale modalità con cui si verifica ilda Sars-CoV-2 è attraverso l’esposizione a goccioline respiratorie, chiamate anche droplet. Le evidenze di un bassodiattraverso leerano già emerse da unopubblicato su Nature nel mese di febbraio: il virus, sottolineava la ricerca, viene trasmesso prevalentemente attraverso l’aria “da persone che parlano ed emettono goccioline e piccole particelle chiamate aerosol”. Il report dei CDC approfondisce e fa chiarezza sul tema, dando ...

