LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: Simone Crescenzi cede allo spagnolo Jorquera! L’azzurro coglie il bronzo (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Europei Taekwondo Sofia 2021 – Orari, programma, tv e streaming Europei Taekwondo Sofia 2021 – I convocati dell’Italia ai raggi X – La cronaca della prima giornata di gare Uomini -63 kg Joan Jorquera (Spagna) – Hakan Reçber (Turchia): finale per l’oro 3. Simone Crescenzi (Italia) (bronzo) 3. Jaouad Achab (Belgio) (bronzo) Nella semifinale contemporanea a quella di Crescenzi, a imporsi è stato il turco Hakan Reçber che ha regolato 14-7 Jaouad Achab. 16.38 Finisce qui, comunque con un bronzo al collo, l’avventura di Simone Crescenzi: L’azzurro è ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazioneSofia– Orari, programma, tv e streamingSofia– I convocati dell’Italia ai raggi X – La cronaca della prima giornata di gare Uomini -63 kg Joan Jorquera (Spagna) – Hakan Reçber (Turchia): finale per l’oro 3.(Italia) () 3. Jaouad Achab (Belgio) () Nella semifinale contemporanea a quella di, a imporsi è stato il turco Hakan Reçber che ha regolato 14-7 Jaouad Achab. 16.38 Finisce qui, comunque con unal collo, l’avventura diè ...

