La cybersecurity va in orbita. E l’Italia può essere protagonista (Di venerdì 9 aprile 2021) Come evolvono la minaccia e i rischi nel contesto spaziale degli ultimi anni, dove le infrastrutture e i sistemi spaziali hanno assunto un ruolo esponenzialmente rilevante per l’economia, la sicurezza e la difesa degli Stati membri dell’Unione europea? l’Italia è attrezzata, all’interno dello Stato maggiore difesa, di una struttura interamente preposta alle operazioni spaziali al fine di adattare lo strumento militare anche al dominio riconosciuto sin dal 2019 dalla Nato come una nuova dimensione della conflittualità, come testimoniato dal generale Luca Capasso, comandante dell’Ufficio generale spazio. Il concetto di security by default contraddistingue l’approccio dell’Agenzia spaziale europea rispetto alla crescente incidenza dei servizi spaziali i quali hanno espanso il loro raggio di applicazione includendo modi operativi duali, cioè ad appannaggio del mondo civile ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 aprile 2021) Come evolvono la minaccia e i rischi nel contesto spaziale degli ultimi anni, dove le infrastrutture e i sistemi spaziali hanno assunto un ruolo esponenzialmente rilevante per l’economia, la sicurezza e la difesa degli Stati membri dell’Unione europea?è attrezzata, all’interno dello Stato maggiore difesa, di una struttura interamente preposta alle operazioni spaziali al fine di adattare lo strumento militare anche al dominio riconosciuto sin dal 2019 dalla Nato come una nuova dimensione della conflittualità, come testimoniato dal generale Luca Capasso, comandante dell’Ufficio generale spazio. Il concetto di security by default contraddistingue l’approccio dell’Agenzia spaziale europea rispetto alla crescente incidenza dei servizi spaziali i quali hanno espanso il loro raggio di applicazione includendo modi operativi duali, cioè ad appannaggio del mondo civile ...

Advertising

formichenews : La cybersecurity va in orbita. E l’Italia può essere protagonista Il nostro Paese è chiamato a giocare un ruolo st… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: ITASEC21 Perimetro nazionale, diplomazia cibernetica e sicurezza in orbita: al via la principale conferenza di cybersecur… - NewsOnCyberSec : RT @domenicoraguseo: Perimetro nazionale, @ITASEC_Conf diplomazia cibernetica e sicurezza in orbita: al via la principale conferenza di #c… - cybersec_feeds : RT @domenicoraguseo: Perimetro nazionale, @ITASEC_Conf diplomazia cibernetica e sicurezza in orbita: al via la principale conferenza di #c… - cybersec_feeds : RT @domenicoraguseo: Perimetro nazionale, @ITASEC_Conf diplomazia cibernetica e sicurezza in orbita: al via la principale conferenza di #c… -

Ultime Notizie dalla rete : cybersecurity orbita Itasec21, il punto sulla sicurezza informatica nazionale La tagline dell'evento recita: 'Perimetro nazionale, diplomazia cibernetica e sicurezza in orbita', ... Itasec21 è organizzato dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI (Consorzio ...

Satelliti e Spazio: l'Europa punta a connettività e sicurezza informatica ... la Commissione Europea istituirà nel corso del 2021 il Centro di competenza sulla cybersecurity ( ...l'accesso alla connettività ad alta velocità attraverso un'infrastruttura spaziale multi - orbita, ...

Itasec21, il punto sulla sicurezza informatica nazionale 01Net Itasec21, il punto sulla sicurezza informatica nazionale La tagline dell’evento recita: “Perimetro nazionale, diplomazia cibernetica e sicurezza in orbita”, a significare che per tre ... Itasec21 è organizzato dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del ...

Facebook, i dati di 533 milioni di utenti finiscono gratuitamente sul web Un pacchetto di dati composto da oltre 500 milioni di utenze Facebook, con informazioni sensibili come email e numero di telefono, nonché la posizione, è stato diffuso gratuitamente su un popolare for ...

La tagline dell'evento recita: 'Perimetro nazionale, diplomazia cibernetica e sicurezza in', ... Itasec21 è organizzato dal Laboratorio Nazionale didel CINI (Consorzio ...... la Commissione Europea istituirà nel corso del 2021 il Centro di competenza sulla( ...l'accesso alla connettività ad alta velocità attraverso un'infrastruttura spaziale multi -, ...La tagline dell’evento recita: “Perimetro nazionale, diplomazia cibernetica e sicurezza in orbita”, a significare che per tre ... Itasec21 è organizzato dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del ...Un pacchetto di dati composto da oltre 500 milioni di utenze Facebook, con informazioni sensibili come email e numero di telefono, nonché la posizione, è stato diffuso gratuitamente su un popolare for ...