Joao Mario | il portoghese piace molto in Spagna

(Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo qualche anno tutt’altro che straordinario, il centrocampista di proprietà dell’Intersi sta mettendo in mostra al club in prestito Sporting CP. Il club lusitano non sarebbe il solo interessato all’acquisto del calciatore. Infatti ci sarebbero anche altre due società andaluse interessate. Si tratterebbe di Siviglia e Betis. Quale sarà il futuro disembra rinato allo Sporting di Lisbona. Dopo qualche anno tutt’altro che straordinario, il centrocampista di proprietà dell’Inter pare avere molti estimatori per il prossimo futuro. Infatti, come riporta A Bola, anche il l Betis Siviglia sarebbe interessato ad acquistaree per farlo includerebbe un nome già in orbita nerazzurra: William Carvalho. ...

La stagione dicon la maglia dello Sporting Lisbona è stata, fin qui, molto esaltante, con un titolo per la squadra portoghese che si avvicina sempre più. Per questo la società biancoverde vorrebbe tenere ...A disposizione: Claudio Ramos, Sarr, Leite, Nanu, Loum, Barò, Felipe Anderson, Evanilson,. Allenatore: Sergio Conceicao CHELSEA (3 - 4 - 2 - 1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; ...In prestito allo Sporting CP dall'Inter, Joao Mario piace molto in Spagna a Siviglia e Betis. La scadenza con l'Inter sarebbe nel 2022 ...Ecco la lista UEFA per gli impegni europei dei neroverdi Sono 23 i calciatori del... Joao Mario e Gabigol non andranno in Europa League con l’Inter, non rientrano nei vincoli del fair play UEFA. Fuori ...