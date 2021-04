Infortunio Ghoulam | ok il controllo dal prof Mariani Il comunicato

Advertising

_SiGonfiaLaRete : #Napoli, procede bene l’iter post-infortunio al ginocchio di Faouzi #Ghoulam - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Ghoulam, il controllo odierno a Villa Stuart da un esito positivo:… - GoalItalia : 'Esito del controllo positivo' ? Le ultime dal Napoli sul recupero di Ghoulam dalla rottura del crociato ?? - MondoNapoli : Infortunio Ghoulam, arriva il primo esito delle visite dopo l'operazione! - - giuliano_vacca : @Max1969Av @RaffaeleDeSa Per me prima dell'infortunio avevamo Ghoulam che con continua è uno dei più forti in Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Ghoulam

Commenta per primo Lo scorso 7 marzo il Napoli perdeva Faouziper. Proprio mentre sembrava iniziare a vedersi la ripresa del terzino algerino, il suo ginocchio sinistro ha ceduto e al 22' della sfida contro il Bologna è stato costretto a ...Con il rientro del belga dopo un lunghissimo, che si è trascinato per settimane, la ... ma come abbiamo visto le alternative non mancano: out annunciato, la cui stagione è terminata ...La sua stagione è finita ma ci sono buone prospettive per recuperarlo in estate. Per Ghoulam è il terzo infortunio grave al ginocchio negli ultimi anni.Dopo l’infortunio rimediato nel match contro il Bologna, Faouzi Ghoulam si è sottoposto ad un intervento a Villa Stuart. Il giocatore algerino è in ...