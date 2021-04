I vaccini obbligatori non violano i diritti umani, lo dice la Corte europea dei diritti dell’uomo (Di venerdì 9 aprile 2021) La narrativa No-vax contro i vaccini e l’obbligatorietà vaccinale viene spesso sostenuta da interpretazioni errate delle leggi, della Costituzione italiana, delle norme o delle convenzioni internazionali, come quelle riguardanti i diritti umani. Il tema è di attualità, soprattutto di fronte a una vaccinazione di massa senza precedenti a livello mondiale contro la Covid-19. Interpretazioni errate che vengono appunto smentite da sentenze, come l’ultima della Corte europea dei diritti dell’uomo dell’8 aprile 2021 che dà ragione alla vaccinazione obbligatoria e alle misure imposte dal governo della Repubblica Ceca. Il caso giudiziario riguarda una serie di genitori della Repubblica Ceca che hanno ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 aprile 2021) La narrativa No-vax contro ie l’età vaccinale viene spesso sostenuta da interpretazioni errate delle leggi, della Costituzione italiana, delle norme o delle convenzioni internazionali, come quelle riguardanti i. Il tema è di attualità, soprattutto di fronte a una vaccinazione di massa senza precedenti a livello mondiale contro la Covid-19. Interpretazioni errate che vengono appunto smentite da sentenze, come l’ultima delladeidell’8 aprile 2021 che dà ragione alla vaccinazionea e alle misure imposte dal governo della Repubblica Ceca. Il caso giudiziario riguarda una serie di genitori della Repubblica Ceca che hanno ...

borghi_claudio : @lameduck1960 @BoiledFrog2017 @Vocedelpensier1 @TheDonald_01 @Gigadesires @pbecchi Il partitucolo di speranza nessu… - gabryjoy : RT @n4_p41: @borghi_claudio Vorrei sapere perché in Italia sui bambini sono obbligatori una decina di vaccini mentre in altri stati tipo la… - cohibadelaserna : RT @fanpage: L’obbligo vaccinale per i bambini è “necessario in una società democratica” - hermes_ticks : @Black300Joe @bunko_el certo che me le fumo le canne, pensa te che per sta cazzata delle canne dicono che vogliono… - GiovannaBrilli : @ilgiornale I vaccini sperimentali non possono ESSERE OBBLIGATORI PER NESSUNO -