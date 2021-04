Gasolio di contrabbando dalla Bulgaria | maxi sequestro a Como

(Di venerdì 9 aprile 2021)- La Guardia di finanza diha sequestrato 108mila chili didiproveniente dall'Europa dell'Est e diretto, per essere stoccato, in un deposito di Grandate. I finanzieri ...

La Guardia di finanza di Como ha sequestrato 108mila chili di gasolio di contrabbando proveniente dall'Europa dell'Est e diretto, per essere stoccato, in un deposito di Grandate. I finanzieri hanno scoperto il maxi carico illecito durante un controllo su un autotrasportatore di carburante.