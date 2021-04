Draghi: “Non c’è una data per le riaperture, dipende da contagi e vaccinazione di persone a rischio” (Di venerdì 9 aprile 2021) . “Quanto più celermente procedono le vaccinazioni, tanto prima si potrà riaprire. Ora non ho una data, ci stiamo pensando in questi giorni. Ma dipende dall’andamento dei contagi e dalle vaccinazioni”: lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenuto oggi in conferenza stampa per parlare di riaperture e campagna vaccinale. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto in conferenza stampa insieme a Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, per rispondere alle domande dei giornalisti su riaperture, campagna vaccinale e misure anti-Covid. “La raccomandazione è usare il vaccino AstraZeneca per coloro che hanno più di 60 anni: quello che deve attirare la nostra attenzione è il rischio di decesso che è ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 9 aprile 2021) . “Quanto più celermente procedono le vaccinazioni, tanto prima si potrà riaprire. Ora non ho una, ci stiamo pensando in questi giorni. Madall’andamento deie dalle vaccinazioni”: lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, intervenuto oggi in conferenza stampa per parlare die campagna vaccinale. Il presidente del Consiglio, Mario, è intervenuto in conferenza stampa insieme a Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, per rispondere alle domande dei giornalisti su, campagna vaccinale e misure anti-Covid. “La raccomandazione è usare il vaccino AstraZeneca per coloro che hanno più di 60 anni: quello che deve attirare la nostra attenzione è ildi decesso che è ...

