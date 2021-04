“Deve vincere lei”. Amici 20, tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano il numero uno della tv non ha dubbi. E il suo giudizio fa già discutere (Di venerdì 9 aprile 2021) Si avvicina la finale e sale la tensione della scuola di Amici. La settimana appena trascorsa è stata una delle più bollenti aperta con l’eliminazione a sorpresa del favoritissimo Tommaso e conclusa con quella di Rosa, spesso oggetto delle critiche durissime da parte di Alessandra Celentano. In una intervista pubblicata sul sito Witty, Rosa Di Grazia aveva così commentato l’eliminazione: “L’eliminazione? È già da ieri che me l’aspettavo, quello che non mi aspettavo è stato lo scontro finale con Deddy che è la persona più importante che ho qua dentro”. “Ma è stato più gradevole perdere con lui. È stato un percorso di alti e bassi, sono stata quella messa più in discussione, ma ne ho sempre fatto qualcosa di costruttivo per cercare di crescere: è stata l’esperienza più bella della mia vita. È stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Si avvicina la finale e sale la tensionescuola di. La settimana appena trascorsa è stata una delle più bollenti aperta con l’eliminazione a sorpresa del favoritissimo Tommaso e conclusa con quella di Rosa, spesso oggetto delle critiche durissime da parte di. In una intervista pubblicata sul sito Witty, Rosa Di Grazia aveva così commentato l’eliminazione: “L’eliminazione? È già da ieri che me l’aspettavo, quello che non mi aspettavo è stato lo scontro finale con Deddy che è la persona più importante che ho qua dentro”. “Ma è stato più gradevole perdere con lui. È stato un percorso di alti e bassi, sono stata quella messa più in discussione, ma ne ho sempre fatto qualcosa di costruttivo per cercare di crescere: è stata l’esperienza più bellamia vita. È stato ...

Advertising

ItaliaViva : Perché finita la pandemia non si smetta di parlare di sanità, investendo risorse per vincere la sfida del futuro, f… - lauraboldrini : 2 aprile #GiornataModialeAutismo. Conosco bene cosa provano e quali difficoltà incontrano le famiglie che amano e… - RaiCultura : ? “La sincerità è un grande ostacolo che l’artista deve vincere”. FERNANDO PESSOA #CondividiLaCultura ??… - MoyraFCInter : Il calcio è uno sport e come in tutti gli sport vincono atleti e team diversi, mentre in Italia, nel calcio, deve v… - antogrincy : RT @MISSXLONGHAIR: e ancora non avete capito chi deve vincere? I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards -