Che cos'è esattamente un esopianeta? (Di venerdì 9 aprile 2021) Un cartoon della Nasa ci porta a conoscere meglio questi oggetti ancora carichi di mistero ma allo stesso tempo importantissimi se vogliamo saperne di più sulla storia dell'universo Non tutti i pianeti orbitano, assieme al nostro, attorno al Sole. Anzi, al di là del sistema solare sono moltissimi gli oggetti che orbitano attorno ad altre stelle, e che presentano le caratteristiche più disparate: i cosiddetti esopianeti (oltre 1.500 quelli conosciuti finora). In questo video, appena diffuso dal Jet Propulsion Lab della Nasa – quello che ha in carico la missione del rover Perseverance su Marte, per intenderci – l'agenzia spaziale americana ci spiega perché (e come) li studiamo, cosa li rende così interessanti agli occhi degli scienziati e perché conoscere a fondo le loro peculiarità e la loro evoluzione può aiutarci a ricostruire la storia di tutto il cosmo. (Credit video: ...

