Buon compleanno Kristen Stewart | i look più belli dell’attrice

(Di venerdì 9 aprile 2021) Impossibile non conoscere, la cui carriera è decollata interpretando il personaggio di Bella Swan nella saga cinematografica di Twilight. Oggi, 9 aprile 2021, la bellacompie 31 anni e può contare su una carriera che non smette di regalare gioie (come l’ultimo ruolo ottenuto nel biopic dedicato a Diana Spencer). Classe 1990,è nata in California nella terra del sole (Los Angeles) e sin da piccola ha vissuto l’atmosfera del mondo dello spettacolo poiché suo padre, John, è un manager e produttore televisivo, mentre la mamma Julesè una sceneggiatrice e regista australiana. Con spalle così solide, era soltanto questione di tempo prima che debuttasse nel mondo del cinema. Il primo ruolo è arrivato a soli otto anni. ...