Bari, fine settimana di vaccini anti Covid all'Istituto Tumori: si comincia questa mattina (Di venerdì 9 aprile 2021) Bari - Accelera la campagna vaccinale per i pazienti dell'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari. Grazie anche al nuovo rifornimento di fiale, in arrivo alla Regione Puglia, l'Istituto oncologico ...

