Atalanta, Romero: «Ringrazio la Juventus, ma ora sono felice in nerazzurro» (Di venerdì 9 aprile 2021) Il difensore dell’Atalanta Cristian Romero ha parlato della Juventus, che detiene il suo cartellino, che sfiderà in finale di Coppa Italia Sulle pagine del Corriere dello Sport è intervenuto Cristian Romero, difensore dell’Atalanta in prestito dalla Juventus. Le sue parole sui prossimi impegni. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Juventus NEWS 24 Juventus – «Non sarà una sfida particolare perché la Juve l’ho già affrontata in passato. La Ringrazio perché mi ha acquistato dal Genoa, ma ora sono felice qui all’Atalanta e penso solo alle ultime 9 giornate di campionato e alla finale di Coppa Italia». COPPA ITALIA – «Sarà la mia prima finale tra i professionisti e spero di vincerla ma per il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Il difensore dell’Cristianha parlato della, che detiene il suo cartellino, che sfiderà in finale di Coppa Italia Sulle pagine del Corriere dello Sport è intervenuto Cristian, difensore dell’in prestito dalla. Le sue parole sui prossimi impegni. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24– «Non sarà una sfida particolare perché la Juve l’ho già affrontata in passato. Laperché mi ha acquistato dal Genoa, ma oraqui all’e penso solo alle ultime 9 giornate di campionato e alla finale di Coppa Italia». COPPA ITALIA – «Sarà la mia prima finale tra i professionisti e spero di vincerla ma per il ...

Advertising

junews24com : Romero: «Ringrazio la Juve ma ora sono felice all'Atalanta. Voglio la Coppa Italia» - - InteMarco : RT @stoavvelenato: @jumped126 handanovic sono il primo a dire non sia più quello di qualche anno fa ma coi piedi fa scuola a tutti gli altr… - stoavvelenato : @jumped126 handanovic sono il primo a dire non sia più quello di qualche anno fa ma coi piedi fa scuola a tutti gli… - MattiaVenturi94 : @CampiMinati In che senso ininfluenti? Rigore vs Benevento andata e ritorno (1 punto fatto, potevano essere almeno… - LucaMarchiLU : @dottorParodi @DiMarzio Aggiungici che avevi Romero e lo regali all’Atalanta, ma il problema è Pirlo. #ParaticiOut -