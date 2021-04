AstraZeneca, indagini dell’Ema su un nuovo disturbo raro: la sindrome da perdita capillare (Di venerdì 9 aprile 2021) Vaccino Covid, nuovo allarme AstraZeneca: l’Ema indaga su cinque casi di sindrome da perdita capillare, un disturbo rarissimo. L’Ema sta indagando su un nuovo disturbo che potrebbe essere collegato ad AstraZeneca anche se al momento non è stato dimostrato nessun nesso: si tratta della sindrome da perdita capillare. È bene ripetere che al momento non ci sono prove in grado di dimostrare un nesso tra la sindrome e la somministrazione del vaccino. Alla luce delle segnalazioni, però, l’Ema ha deciso di procedere con gli approfondimenti del caso. I risultati saranno comunicati al termine delle indagini sui pochissimi casi registrati fino a questo ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 aprile 2021) Vaccino Covid,allarme: l’Ema indaga su cinque casi dida, unrarissimo. L’Ema sta indagando su unche potrebbe essere collegato adanche se al momento non è stato dimostrato nessun nesso: si tratta dellada. È bene ripetere che al momento non ci sono prove in grado di dimostrare un nesso tra lae la somministrazione del vaccino. Alla luce delle segnalazioni, però, l’Ema ha deciso di procedere con gli approfondimenti del caso. I risultati saranno comunicati al termine dellesui pochissimi casi registrati fino a questo ...

