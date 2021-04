Vasto, dirigente Asl arrestato per corruzione si suicida in carcere (Di giovedì 8 aprile 2021) Sabatino Trotta era detenuto da ieri con l'accusa di aver pilotato un appalto da 11milioni di euro nell'Azienda sanitaria di Pescara. Con lui in prigione con le accuse di corruzione, istigazione alla corruzione e turbata libertà degli incanti il legale e la coordinatrice di una... Leggi su repubblica (Di giovedì 8 aprile 2021) Sabatino Trotta era detenuto da ieri con l'accusa di aver pilotato un appalto da 11milioni di euro nell'Azienda sanitaria di Pescara. Con lui in prigione con le accuse di, istigazione allae turbata libertà degli incanti il legale e la coordinatrice di una...

