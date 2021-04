Un salto verso Tokyo, il sogno di Emmanuel Ihemeje: “Voglio tornare a vestire la maglia azzurra” (Di giovedì 8 aprile 2021) Carrara, Reims, Los Angeles, Eugene: sono queste alcune delle tappe della carriera di Emmanuel Ihemeje, promessa del salto triplo bergamasco. Cresciuto a Verdellino, il 22enne orobico ha stupito il mondo dell’atletica italiana aggiudicandosi le finali di NCAA e firmando la quarta misura di sempre a livello tricolore. In grado di rimettersi in gioco dopo anni difficili vissuti fra la Francia e gli Stati Uniti, il portacolori dell’Atletica Estrada ha ritrovato fiducia nei propri mezzi all’interno degli impianti della prestigiosa University of Oregon, migliorando il record dello stato. Iscritto alla facoltà di biologia, Ihemeje trascorre il proprio tempo fra libri e allenamenti inseguendo il sogno di vestire la maglia azzurra alle prossime Olimpiadi, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 aprile 2021) Carrara, Reims, Los Angeles, Eugene: sono queste alcune delle tappe della carriera di, promessa deltriplo bergamasco. Cresciuto a Verdellino, il 22enne orobico ha stupito il mondo dell’atletica italiana aggiudicandosi le finali di NCAA e firmando la quarta misura di sempre a livello tricolore. In grado di rimettersi in gioco dopo anni difficili vissuti fra la Francia e gli Stati Uniti, il portacolori dell’Atletica Estrada ha ritrovato fiducia nei propri mezzi all’interno degli impianti della prestigiosa University of Oregon, migliorando il record dello stato. Iscritto alla facoltà di biologia,trascorre il proprio tempo fra libri e allenamenti inseguendo ildilaalle prossime Olimpiadi, ...

