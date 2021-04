Tina Cipollari parla di Maria De Filippi: “…altri programmi hanno cominciato a copiarci” (Di giovedì 8 aprile 2021) Tina Cipollari ha parlato di Uomini e Donne e di Maria De Filippi nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti (e ripresa fedelmente da BlogTivvu.com). “È stata a Maria a De Filippi a scoprirmi: ha avuto l’intuizione di farmi diventare una delle prime opinioniste della televisione e poi altri programmi hanno cominciato a copiarci. Non mi sono mai montata la testa, ma sono sempre rimasta con i piedi per terra, a differenza di tante persone che per molto meno si sentono dive affermate”. La Cipollari ha debuttato a Uomini e Donne nel 2000 come corteggiatrice del primo tronista della storia, Roberto Maltoni, che tuttavia non la scelse. Qualche mese ... Leggi su biccy (Di giovedì 8 aprile 2021)hato di Uomini e Donne e diDenella sua ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti (e ripresa fedelmente da BlogTivvu.com). “È stata aa Dea scoprirmi: ha avuto l’intuizione di farmi diventare una delle prime opinioniste della televisione e poi altri. Non mi sono mai montata la testa, ma sono sempre rimasta con i piedi per terra, a differenza di tante persone che per molto meno si sentono dive affermate”. Laha debuttato a Uomini e Donne nel 2000 come corteggiatrice del primo tronista della storia, Roberto Maltoni, che tuttavia non la scelse. Qualche mese ...

