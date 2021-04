Tabellone Wta Bogotà 2021: presenti Errani e Paolini, Zheng comanda il seeding (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Tabellone principale del Wta di Bogotà 2021, evento che seguirà il Wta 1000 di Miami. La cinese Zheng guida il seeding, seguita dalla spagnola Sorribes Tormo e dall’olandese Rus. Due le azzurre presenti, ovvero Paolini ed Errani. Di seguito tutti gli accoppiamenti dell’evento di scena a Bogotà, aggiornati turno per turno. Tabellone WTA BOGOTA’ 2021 SECONDO TURNO Voegele b. (1) Zheng 6-4 6-1 (WC) Osorio Serrano vs (7) Martincova (Q) Seguel vs (Q) Tan Arruabarrena b. (6) Paolini 2-6 6-4 6-2 Tomova b. (8) Wang 6-3 6-3 (Q) Parrizas-Diaz b. (3) Rus 7-6(4) 2-6 6-1 (5) Zidansek b. (Q) Gatto-Monticone 6-2 6-3Errani b. Bolsova 6-4 6-4 PRIMO TURNO (1) ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Ilprincipale del Wta di, evento che seguirà il Wta 1000 di Miami. La cineseguida il, seguita dalla spagnola Sorribes Tormo e dall’olandese Rus. Due le azzurre, ovveroed. Di seguito tutti gli accoppiamenti dell’evento di scena a, aggiornati turno per turno.WTA BOGOTA’SECONDO TURNO Voegele b. (1)6-4 6-1 (WC) Osorio Serrano vs (7) Martincova (Q) Seguel vs (Q) Tan Arruabarrena b. (6)2-6 6-4 6-2 Tomova b. (8) Wang 6-3 6-3 (Q) Parrizas-Diaz b. (3) Rus 7-6(4) 2-6 6-1 (5) Zidansek b. (Q) Gatto-Monticone 6-2 6-3b. Bolsova 6-4 6-4 PRIMO TURNO (1) ...

