Sky rinnova con Mediaset per i canali Premium (Di giovedì 8 aprile 2021) Novità importante in casa Sky. L’emittente satellitare ha rinnovato con Mediaseet il contratto per la distribuzione dei sei canali di Premium. Lo riporta ItaliaOggi, sottolineando che l’accordo, in scadenza a giugno, è già stato rinnovato, e quindi Premium Crime, Stories, Action (serie tv) e Premium Cinema 1-2-3 (film) saranno ancora disponibili nei prossimi anni per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) Novità importante in casa Sky. L’emittente satellitare hato con Mediaseet il contratto per la distribuzione dei seidi. Lo riporta ItaliaOggi, sottolineando che l’accordo, in scadenza a giugno, è già statoto, e quindiCrime, Stories, Action (serie tv) eCinema 1-2-3 (film) saranno ancora disponibili nei prossimi anni per L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie Sky rinnova con Mediaset per i canali Premium: Novità importante in casa Sky. L’emittente satellita… - CalcioFinanza : #Sky rinnova con #Mediaset per i canali #Premium - bornjuventino : RT @SkySport: Manchester City, De Bruyne ha rinnovato fino al 2025 - _soundwaves_ : RT @SkySport: Manchester City, De Bruyne ha rinnovato fino al 2025 - ninoBertolino : RT @SkySport: Manchester City, De Bruyne ha rinnovato fino al 2025 -